Инклюзивную площадку для детей предлагают создать урбанисты в Павлодаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Ассоциации урбанистов Q88 Алина Абдрахманова озвучила предложения касательно развития инфраструктуры Павлодара для детей и молодежи. Урбанисты предлагают построить мейкерспейсы, центры креативных индустрий, музеи и комьюнити центры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим показать вам концепт инклюзивной площадки, разработанной нашей командой совместно с ЮНИСЕФ в рамках обширного исследования, которое мы проводили по инклюзии. Данная площадка предусмотрена не только для детей дошкольного возраста, как это обычно принято, но и охватывает подростков, может быть интересной для взрослого населения в том числе», - отметила исполнительный директор Ассоциации урбанистов Q88 Алина Абдрахманова.

Урбанисты также сделали акцент на создании креативного города. Алина Абдрахманова считает, что молодежи необходимы места досуга, в том числе мейкерспейсы, центры креативных индустрий, музеи, комьюнити центры.

«У нас традиционно существуют музеи, университеты, библиотеки – формальные места с советским наследием. Нам бы хотелось, чтобы это были центры притяжения для молодежи, где можно генерировать идеи, создавать свои стартапы, общаться между собой. Городские мероприятия могут проводиться на месте университетов. Мы предлагаем создать арт квартал и пополнить библиотеки мировыми бестселлерами прикладного характера по созданию бизнеса, развитию науки, развитию технологических стартапов», - добавил исполнительной директор Ассоциации урбанистов.