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Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержан инкассатор, подозреваемый в хищении денег из банкомата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.
Сотрудниками криминальной полиции района «Есиль» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 27 – летний мужчина. Установлено, что он и раньше привлекался к уголовной ответственности.
«В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств с терминала. Уволившись, не сдал ключи от одного из автоматов.
В вечернее время, злоумышленник пришел в супермаркет «Магнум». Подойдя к терминалу, открыл ключом аппарат и взял деньги в сумме 3 800 000 тенге. Затем, незаметно сложив кругленькую сумму денег в сумку, ушел в неизвестном направлении.
По краже возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в ведомстве.
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