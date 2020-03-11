Инкар Туреходжаева: Создание Фонда проблемных кредитов – одна из мер по обеспечению устойчивой финансовой системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание АО «Фонд проблемных кредитов» – одна из мер государства, направленная на обеспечение устойчивой финансовой системы и экономики. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявила заместитель председателя Фонда проблемных кредитов Инкар Туреходжаева.

«Фонд создан как организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банковского сектора РК. В настоящий момент Фонд работает в двух стратегических направлениях: оздоровление банковского сектора и вовлечение в экономический оборот выкупленных неработающих займов», - отмечает Инкар Туреходжаева.

Эксперт пояснила, что в рамках первого направления Фондом осуществлен ряд крупных сделок:

-выкуп активов БТА, что позволило сохранить рабочие места, депозиты, предотвратить снижение роста кредитования, поддержать обязательства по выплатам по еврооблигациям.

- произведена уступка активов Банка Астаны с одновременным переводом соразмерного долга банка на Фонд.

- произведена покупка активов Цеснабанка, с целью оздоровления агропромышленного комплекса Республики Казахстан, обеспечения продовольственной безопасности сельскохозяйственной отрасли и сохранения рабочих мест.

В рамках второго направления, в целях улучшения качества выкупленных активов, проводятся следующие мероприятия:

- реструктуризация задолженности, с целью обеспечения максимального возврата задолженности и оздоровления деятельности должников

- взыскание задолженности по заемщикам, целесообразность реструктуризации по которым отсутствует;

- реализация совместных проектов с инвесторами, с целью увеличения рыночной стоимости приобретенных активов и земельных участков

Вместе с тем, в феврале 2020 года произведена поддержка банков второго уровня после подведения итогов Asset Quality Review (AQR) путем предоставления Фондом безденежной платной гарантии (на 5 лет), как инструмента, обеспечивающего покрытие потенциальных рисков снижения стоимости активов на балансах банков.

«Данный механизм позволяет акционерам банков второго уровня самостоятельно обеспечить покрытие активов провизиями или капиталом, тем самым улучшить их качество, ограничить потенциальные риски и оздоровить банковскую систему в целом. Кроме того, в бюджет страны будет поступать дополнительный доход за счет выплаты банками вознаграждения по предоставляемой гарантии», - резюмировала Инкар Туреходжаева.