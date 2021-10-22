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    18:12, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Инициаторы проекта «Gulbolsyn» намерены бороться с проблемой бытового насилия в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пресс-конференция участников проекта «Gulbolsyn» прошла в городе Алматы. На конференции специалистами проекта были рассказаны результаты проделанной работы в течении 5 месяцев, передает МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день проблема бытового насилия в Казахстане - весьма актуальная и острая. Мало кто действительно понимает, что происходит с жертвами домашнего тирана и не только в плане физического здоровья, но и психологического.

    Проект «Gulbolsyn» направлен на оказание помощи и поддержки, защиту прав девушек и женщин города Алматы. Она помогает представительницам прекрасного пола с вопросами раннего сексуального поведения, нежелательной беременности и профилактики суицида.

    В рамках проекта созданы кризисные центры, где работают люди, готовые помочь каждой пострадавшей. Десятки алматинок ежедневно уже получают здесь ту помощь, которая помогает им начать жизнь с чистого листа, забыв о страхе.

    В реализации проекта «Gulbolsyn» задействовано более 10 человек. Это специалисты своего дела, психологи, юристы, репродуктологи, коучи.

    Проект «Gulbolsyn» реализуется при активном сотрудничестве с кризисными центрами Алматы, а также сетью социальных центров матери – «Бақытты отбасы». Многие женщины, находящиеся под опекой этих центров, и стали получателями услуг нового проекта, направленного на адаптацию и реабилитацию женщин.

    В рамках проекта «Gulbolsyn» работают 3 консультационных пункта для оказания помощи девушкам и женщинам города Алматы. Пункты находятся на базах ««Jas Otan», «Лиги волонтёров Казахстана» и центра «Бакытты отбасы». Основным консультационным пунктом является - пункт на базе центра «Бакытты отбасы». Все три консультационных пункта производят работу с самого начала проекта.

    Данный проект рассчитан до декабря 2021 года.


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