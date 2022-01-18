Инициативы Президента страны поддержал гражданский сектор Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Диалоговая площадка с участием гражданского сектора Акмолинской области по обсуждению инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева была организована в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе диалоговой площадки в поддержку озвученных Президентом инициатив и предложений выступили представители гражданского общества региона – члены политических партий, профсоюзных организаций, научного сообщества, интеллигенции и этнокультурных объединений.

Единомышленники и партнеры обсудили выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января.

«В выступлении Президента мы услышали оценку произошедшего, причины, которые привели к трагическим событиям, сострадание к своему народу и, главное, пути выхода из ситуации, а также конкретные шаги по преодолению кризиса и стабилизации жизни в стране. Большие надежды Глава государства возлагает на нас, гражданское общество. И мы с вами, представляя разные целевые группы населения, сегодня можем поделиться своими ресурсами и понять, как мы можем внести свой вклад и как объединиться для достижения целей, поставленных перед нами Президентом, в том числе с учетом собственного опыта в общественной деятельности и перспективного видения с точки зрения своих возможностей», - сказал, открывая заседание, руководитель ОО «Наше право», учредитель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Акмолинской области» Владислав Шуль.

Проректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Ардак Капшыев подчеркнул необходимость кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности страны, а также реформирования экономического блока. Особое место в своем выступлении он уделил проблемам молодежи, в том числе и безработице, предложив объединить все программы по молодежной политике, создав единую и разработав индикаторы ее эффективности.

Председатель профсоюзного центра Акмолинской области Кали Рахметов обозначил существующую проблему расслоения общества и отсутствия среднего класса как такового. Были также затронуты вопросы снижения пенсионного возраста для работников горнодобывающей сферы, повышения зарплаты младшему медицинскому и техническому персоналу.

В ходе диалоговой площадки каждым участником встречи были высказаны слова поддержки в адрес инициатив Президента страны.







