+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: 4 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инициативы Президента страны поддержал гражданский сектор Акмолинской области

18 Января 2022 09:25
Поделиться:
Инициативы Президента страны поддержал гражданский сектор Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Диалоговая площадка с участием гражданского сектора Акмолинской области по обсуждению инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева была организована в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент открыто затронул проблемы общества - депутат столичного маслихата
Особое внимание в выступлении Президента уделено поддержке молодёжи – член павлодарского общественного совета Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур» Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали

В работе диалоговой площадки в поддержку озвученных Президентом инициатив и предложений выступили представители гражданского общества региона – члены политических партий, профсоюзных организаций, научного сообщества, интеллигенции и этнокультурных объединений.

Единомышленники и партнеры обсудили выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января.

«В выступлении Президента мы услышали оценку произошедшего, причины, которые привели к трагическим событиям, сострадание к своему народу и, главное, пути выхода из ситуации, а также конкретные шаги по преодолению кризиса и стабилизации жизни в стране. Большие надежды Глава государства возлагает на нас, гражданское общество. И мы с вами, представляя разные целевые группы населения, сегодня можем поделиться своими ресурсами и понять, как мы можем внести свой вклад и как объединиться для достижения целей, поставленных перед нами Президентом, в том числе с учетом собственного опыта в общественной деятельности и перспективного видения с точки зрения своих возможностей», - сказал, открывая заседание, руководитель ОО «Наше право», учредитель ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский альянс Акмолинской области» Владислав Шуль.

Проректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова Ардак Капшыев подчеркнул необходимость кардинальной реорганизации всей системы обеспечения национальной безопасности страны, а также реформирования экономического блока. Особое место в своем выступлении он уделил проблемам молодежи, в том числе и безработице, предложив объединить все программы по молодежной политике, создав единую и разработав индикаторы ее эффективности.

Председатель профсоюзного центра Акмолинской области Кали Рахметов обозначил существующую проблему расслоения общества и отсутствия среднего класса как такового. Были также затронуты вопросы снижения пенсионного возраста для работников горнодобывающей сферы, повышения зарплаты младшему медицинскому и техническому персоналу.

В ходе диалоговой площадки каждым участником встречи были высказаны слова поддержки в адрес инициатив Президента страны.




Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Новости по теме
Президент открыто затронул проблемы общества - депутат столичного маслихата
Особое внимание в выступлении Президента уделено поддержке молодёжи – член павлодарского общественного совета
Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур»
Президент ожидает конкретных предложений от Правительства и госкомиссии по вопросам приватизации - Берик Уали
Популярное
1 Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
2 Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
3 Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
4 Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
5 Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
6 Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Читайте также
МИОР РК обсудило с общественными организациями вопросы по защите прав журналистов
Крещенские купания отменили в Атырауской области
Дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в суд
Время работы общественного транспорта продлили в Алматы
Третья четверть пройдет дистанционно у школьников трех городов Казахстана
Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ РК
Эльвира Азимова - о задержанных в Алматы: Многие из них говорили, что готовы публично извиниться
Беспорядки в Казахстане: в морг Шымкента поступили тела 18 погибших
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив