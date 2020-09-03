Инициативы Президента станут базовым фактором конкурентоспособности нации - Данияр Есин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложенные Главой государства в Послании инициативы - станут одним из базовых факторов конкурентоспособности нации. Об этом заявил председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Данияр Есин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предложенные инициативы станут одним из базовых факторов конкурентоспособности нации и приведут к формированию новых черт ментальности казахстанцев. Важным аспектом Послания Президента является сохранение социальной направленности и в этом направлении были предложен ряд реформ», - сказал Данияр Есин в ходе экспертного обсуждения Послания Президента РК «Казахстан в новой реальности: время действий».

Спикер добавил, что Глава государства обозначил абсолютным приоритетом занятость и сохранение доходности населения, а это значит благополучие граждан.

«Особняком стоят вопросы новой идентичности нации, от которой зависит – какое будущее мы построим. Без изменения в себе не пройти к новому содержанию в жизни, вот главный посыл Главы государства», - подчеркнул Данияр Есин.

В обсуждениях также приняли участие: член НСОД при Президенте РК Марат Башимов, вице-президент АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» Жаксылык Сабитов, директор музея Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева Изат Мелдешева и представители экспертного сообщества и научно-исследовательских структур. Среди участников в экспертном обсуждении известные юристы, представители по правам ребенка, науки, государственных органов, научной и творческой интеллигенции, известные общественные деятели, представители общественных и неправительственных организаций.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.