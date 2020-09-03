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Инициативы Президента  станут базовым фактором конкурентоспособности нации - Данияр Есин

3 Сентября 2020 17:15
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Инициативы Президента  станут базовым фактором конкурентоспособности нации - Данияр Есин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предложенные Главой государства в Послании инициативы - станут одним из базовых факторов конкурентоспособности нации. Об этом заявил председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Данияр Есин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предложенные инициативы станут одним из базовых факторов конкурентоспособности нации и приведут к формированию новых черт ментальности казахстанцев. Важным аспектом Послания Президента является сохранение социальной направленности и в этом направлении были предложен ряд реформ», - сказал Данияр Есин в ходе экспертного обсуждения Послания Президента РК «Казахстан в новой реальности: время действий».

Спикер добавил, что Глава государства обозначил абсолютным приоритетом занятость и сохранение доходности населения, а это значит благополучие граждан.

«Особняком стоят вопросы новой идентичности нации, от которой зависит – какое будущее мы построим. Без изменения в себе не пройти к новому содержанию в жизни, вот главный посыл Главы государства», - подчеркнул Данияр Есин.

В обсуждениях также приняли участие: член НСОД при Президенте РК Марат Башимов, вице-президент АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» Жаксылык Сабитов, директор музея Университета КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева Изат Мелдешева и представители экспертного сообщества и научно-исследовательских структур. Среди участников в экспертном обсуждении известные юристы, представители по правам ребенка, науки, государственных органов, научной и творческой интеллигенции, известные общественные деятели, представители общественных и неправительственных организаций.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


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#Послание Президента РК-2020  
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Серик Сабеков

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