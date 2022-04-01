ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области продолжается обсуждение Послания «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Своим мнением поделился секретарь Жамбылского областного маслихата, член бюро областного филиала партии «AMANAT» Махметгали Сарыбеков.

«Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана мы все ждали с нетерпением, - рассказывает спикер. - Поскольку, как ранее объявил сам Президент страны, оно посвящается реформе политической системы на всех уровнях – от местного самоуправления до общенациональных вопросов. За последние два с половиной года в политической сфере было принято более десяти законов, которые способствовали дальнейшей демократизации страны».

Однако, как показали трагические январские события, нашей стране необходимы кардинальные политические преобразования, направленные на два ключевых момента: во-первых, последовательная демократизация казахстанского общества, во-вторых, обеспечение устойчивости и управляемости государства. Это особо важно на фоне нарастающей геополитической напряженности, считает спикер.

«Из предложенных Главой государства десяти инициатив нас, депутатов областного маслихата, особо заинтересовали вопросы переформатирования представительной ветви власти. Маслихаты должны выполнять ключевую роль в местном самоуправлении. Но, как справедливо отметил Президент страны, на сегодня они имеют гибридную природу, являясь одновременно институтом местного государственного управления и местного самоуправления. Поэтому необходимо четко прописать полномочия маслихатов всех уровней (областного, городского, районного) при разработке закона «О местном самоуправлении», - говорит он.

Махметгали Сарыбеков отмечает, что Глава государства обратил особое внимание на усиление роли маслихатов, поскольку именно они непосредственно занимаются решением актуальных проблем на местах и способствуют росту качества жизни населения в регионах.

«Для укрепления субъектности и самостоятельности маслихатов Президент страны предложил ряд инициатив. Во-первых, вместо секретаря маслихата ввести должность Председателя маслихата. Во-вторых, изменить существующий порядок назначения акимов регионов. Маслихатами будут рассматриваться по представлению Президента страны на альтернативной основе не менее двух кандидатур на должности акимов областей и городов республиканского значения. В-третьих, депутатский корпус маслихатов будет формироваться по смешанной модели - 70% на пропорциональной, 30% на мажоритарной основе. Это позволит усилить представительную власть, выбирая депутатами маслихатов достойных кандидатов, в том числе, из беспартийных граждан», - говорит Махметгали Сарыбеков.

Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем позволит устранить монополию одной партии в маслихатах, где будут представлены несколько равнозначно сильных политических партий, считает спикер. Их конкуренция будет способствовать усилению работы партийных фракций в маслихатах.

Наряду с повышением роли маслихатов, усиливается ответственность депутатов за реализацию предвыборной программы, вплоть до отзыва депутатского мандата.

«Уверен, что предложенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым инициативы позволят сформировать новую политическую культуру казахстанцев, основанную на взаимной ответственности, уважении и доверии между государством и обществом», - резюмировал секретарь Жамбылского областного маслихата, член бюро областного филиала партии «AMANAT» Махметгали Сарыбеков.

Фото: ec-sport.kz