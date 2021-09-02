Инициативы Президента нацелены на повышение благосостояния граждан – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступая на совместном заседании палат Парламента РК с Посланием народу Казахстана, Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые направления развития государства на предстоящий период и озвучил инициативы, нацеленные на повышение благосостояния граждан. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, передает МИА «Казинформ».

«Делясь первыми впечатлениями от услышанного, отмечу ряд терминов, отражающих новые тренды и подходы в совершенствовании социально-экономической политики. Среди них глубинная цифровизация, приоретизация бюджетных расходов, экологизация промышленности и экономики в целом, достижение углеродной нейтральности, зеленый водород, доступность 100% госуслуг для гражданина со смартфоном. Глава государства считает, что Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии. В частности, впервые за 10 лет функционирования программы индустриализации объем перерабатывающей промышленности превысил вклад горнодобывающей отрасли, и наша цель – к 2025 году увеличить ее экспорт в полтора раза – до 24 миллиардов долларов. В поддержку этого важного сектора в настоящее время разрабатывается специальный закон о промышленной политике.В то же время ресурсный потенциал недр республики до конца далеко не раскрыт, для чего следует создать эффективную национальную геологическую службу», - сказал Бакытжан Жумагулов.

Еще одно из поручений Касым-Жомарта Токаева Правительству и Парламенту – разработка закона о развитии агломерации.

«Здесь тенденция усиления процесса урбанизации должна быть рассмотрена в привязке к перспективам расширения возможностей агропромышленного комплекса. Следующий перспективный план, заявленный Президентом: Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части европейского региона. «Для решения данной задачи нужно усилиться в кадровом плане». Задача поставлена непростая: в сжатые сроки подготовить 100 тысяч It-специалистов высокого уровня. Без опоры на качественное образование и продвинутую науку такую задачу не решить. И Глава государства в очередной подчеркнул твердую приверженность государственного курса на полномасштабную поддержку образовательной системы и педагогического корпуса. Зарплаты преподавателей школ и вузов продолжают расти, а меры стимулирования за подготовку талантливых выпускников школ и вузов необходимо усиливать. Как ученый рад и тому, что срок грантового финансирования науки теперь будет продлен с трех до пяти лет, это вполне достаточный период для плодотворного претворения научных идей и проектов», - сказал сенатор.

По его словам, в условиях нарастающей мировой конкуренции и не прекращающейся пандемии коронавируса перед страной и обществом ставятся высокие, прорывного значения цели.

«В такой реальности нельзя отставать, а, напротив, следует работать на опережение, дабы нас, по образному выражению Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, не «занесло тяжелым песком истории». Но как бы ни было сложно, акцент государственной политики на социально ориентированную экономику неизменен. И в этом плане есть хорошие новости, затвержденные в тексте Послания. С 1 января 2022 года минимальная заработная плата увеличится с 42500 до 60000 тенге, что коснется более 1 миллиона человек. Граждане по-прежнему смогут использовать часть накопленных пенсионных средств на покупку жилья, лечение и другие важные нужды. Работодателям, повышающим зарплату своим сотрудникам, будет предоставлен ряд льгот. Продолжат действие программы «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса». И выборность властей населением, то есть реальное самоуправление не за горами. Уже в 2024 году сельские и районные акимы будут избираться местными жителями.

Послание убедительно подтверждает верность нашего общества незыблемым принципам, таким как единство и толерантность, и одновременно – готовность дружно и уверенно противостоять вызовам эпохи. Время не ждет, устремимся же вперед, к новым свершениям!» - резюмировал Бакытжан Жумагулов.