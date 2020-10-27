Инициативную народную группу по вопросам коррупции предложил создать коммунист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Коммунистической народной партии Казахстана Станислав Хлыбов предложил на базе партии создать Инициативную народную группу по вопросам коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Станислав Хлыбов предложил на базе Коммунистической народной партии Казахстана совместно с депутатами создать Инициативную народную группу, которая будет контролировать, помогать людям, которые стали жертвами коррупционных схем.

«На базе наших компаний нужно создать Инициативную группу: из одного депутата, общественника, члена нашей партии, чтобы люди могли обратиться к нам. Есть такое понятие, что когда обращаешься в органы, тебя изначально провоцируют на то, чтобы дал взятку. В итоге тебя выставляют за человека, дающего взятку. Большинство людей наивные, например, которые приезжают из деревень. Приведу простой пример: у меня племянник с матерью приехал из деревни, чтобы сделать в столице операцию. Врач говорит: мы его положим в больницу, все оплачено за счет государства. Чтобы получить обеспечение, принеси денежные средства. Говорю: не вздумайте. Он первый вас и сдаст. Чтобы не было таких схем. Человек приехал из деревни, там принято так благодарить. Я понимаю, сложная операция, но люди могут стать жертвами недобросовестности коррупционных схем», - рассказал коммунист.

На базе Инициативной народной группы он также предложил запустить горячую линию по фактам коррупции, чтобы позволить оперативно решать наболевшие проблемы.

Напомним, сегодня в столичном городском филиале Коммунистической народной партии Казахстана представители общественных объединений, члены партии совместно с Антикоррупционной службой обсудили вопросы противодействия коррупции.