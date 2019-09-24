Инициатива Президента РК по оценке работы местной власти может быть интересна и Кыргызстану - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева затронуло большой спектр направлений. И одним из основных вопросов, что очень важно для каждого человека, был вопрос улучшения качества жизни граждан, решение социальных проблем. Об этом говорится в отзыве политолога, политического обозревателя, сопредседателя Клуба региональных экспертов КР «Пикир» из Кыргызстана Шестакова Игоря Альбертовича, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает эксперт, в приоритет были поставлены вопросы поддержки института семьи и детства, вопросы защиты прав ребёнка, противодействие бытовому насилию, а также заботы о детях из малообеспеченных семей. Предоставление им гарантированной социальной помощи. Это бесплатное горячее питание для школьников, учебные принадлежности и форма, оплата медицинской помощи, возмещение оплаты за проезд на общественном транспорте. Также государство обещает решить вопрос предоставления жилья малообеспеченным, многодетным семьям. В целом, в Послании Президента комплексно охвачены проблемные зоны и пути решения как политического, экономического и социального развития Казахстана.

Учитывая то, что Послание Президента К.Токаева было для него первым, его можно расценивать как «Дорожную карту Главы государства по реализации ключевых для Казахстана проектов, связанных с преобразованиями, прежде всего, в политической и социально-экономической жизни страны. Касаясь политического блока, можно отметить, что видение Главы государства связанно, прежде всего, с необходимостью проведения преобразования в этой сфере, в частности речь шла о том, чтобы изменился подход к проведению мирных митингов и, также речь шла о судебных органах.

В целом можно сказать, что Казахстан в этих посылах, о которых говорил Президент, позиционирует себя как демократическое государство, как страна, которая находится в мировом тренде проведения демократических преобразований и реформ. И естественно, мне кажется, важным был аспект, который может быть интересен и для Кыргызстана, где Президент говорил о том, что необходимо внедрить пилотный проект эффективности оценки работы местной власти. Мне кажется, эта инициатива К.Токаева может представлять интерес и для Кыргызстана, потому что в Кыргызстане очень большое внимание уделяется органам местного самоуправления, именно местная власть должна в своей работе придерживаться оценок непосредственно жителей регионов. Такие предложения позволят укрепить систему вертикали власти непосредственно в самих регионах и сделают власть более ответственной перед населением и электоратом.

Что касается социально-экономического блока, то основные моменты связаны с необходимостью решения важнейших, ключевых социально-экономических проблем. И в целом можно сказать, что это часть доклада Главы государства наиболее социально ориентированная, поскольку без улучшения социально-экономический ситуации сложно говорить об общественно-политической стабильности и развитии государства. В этой связи, я думаю, что как раз прозвучал пакет предложений, который основан на тех проблемах, на тех планах, которыми живут рядовые казахстанцы. Здесь речь идет о защите интересов малого-среднего бизнеса, улучшении пенсионных условий, ипотеки и т.д. Эти факторы коренным образом влияют не просто на укрепление стабильности в стране, но и могут служить фактором успешного развития Казахстана и Президент достаточно конкретно указывал на те шаги, которые необходимо предпринять в социально-экономическом плане.

В целом можно сказать, что само обращение строилось на реформах, но при этом оно было прагматичным в плане того, что курс, который взяла республика на заре независимости в начале 1990 годов, курс на развитие, сохранен, и по сути страна не намерена отступать от того курса, который уже был в стране. Общественно-политические и социально-экономические программы нового Главы государства будут строиться на этих принципах и также принципах развития государства.

Хочу добавить, что для Кыргызстана, для соседа Казахстана, очень важно, что в стране существует социально-экономическая и общественно-политическая стабильность, наши два государства взаимосвязаны тесными торгово-экономическими связями. Поэтому Кыргызстан крайне заинтересован в том, чтобы Казахстан успешно развивался в экономическом и общественно-политическом плане.