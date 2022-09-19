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Инициатива Президента РК о переводе части доходов Нацфонда детям могла бы стать примером для Турции - эксперт
19 Сентября 2022, 16:25

Инициатива Президента РК о переводе части доходов Нацфонда детям могла бы стать примером для Турции - эксперт

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – В Стамбуле на мероприятии, организованном Генконсульством РК, обсудили преобразования в Казахстане и Послание Президента страны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие на тему: «Новый Казахстан: экспертная встреча друзей Казахстана» прошло с участием видных турецких ученых, профессорско-преподавательского состава различных высших учебных заведений Турции, экспертного сообщества и дипломатов.

В ходе экспертной встречи генеральный консул Казахстана в Стамбуле Алим Байель проинформировал присутствующих о происходящих в стране реформах. В частности, казахстанский дипломат остановился на внесенных в Конституцию изменениях и дополнениях, а также на Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. А. Байель также рассказал присутствующим о казахско-турецких отношениях, сотрудничестве в Тюркском мире и многовекторной внешней политике нашей страны.

Участники круглого стола, в свою очередь, поделились собственным мнением о преобразованиях в Казахстане и выразили уверенность в том, что братская им страна стремительно развивается во многих сферах, в том числе в области построения нового демократического государства.

По мнению доцента Стамбульского университета Омера Кула, в нынешнем Послании Президент Казахстана затронул актуальные вопросы развития казахстанского общества. С его слов, некоторые нововведения, озвученные Главой государства, могли бы стать хорошим примером для их страны.

«Президент Казахстана К.Токаев тщательно ведет работу не только на внешнем контуре страны, но и уделяет особое внимание внутренним вопросам граждан. Важность его инициативы о переводе части доходов Национального фонда Казахстана на личные счета детей всегда будет очень высока. Решение о переводе 50% инвестиционного дохода на специальные счета детей во благо их будущего могла бы стать хорошим примером для Турции», - добавил О. Кул.

В целом турецкие эксперты отмечают, что Казахстан в данное время умело и сбалансированно выстраивает отношения на международной арене благодаря эффективной и прагматичной внешней политике руководства страны. При этом такие преобразования, как ограничение президентского мандата одним сроком в 7 лет, внесет существенный вклад в развитие демократических процессов в Казахстане.


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