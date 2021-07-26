Инициатива Президента о прямых выборах сельских акимов нашла широкую поддержку населения – Малик Мурзалин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициатива Главы государства о проведении прямых выборов сельских акимов нашла широкую поддержку населения. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин в ходе интервью телеканалу «Хабар 24».

«25 июля впервые прошли прямые выборы акимов сельских округов. Население очень активно участвовало в выборах. Я хочу сказать, что по двум параметрам, с моей точки зрения, нужно оценивать. С одной стороны, свои кандидатуры выдвинули 2 582 кандидата, из них путем самовыдвижения 63,1%, а политические партии, в свою очередь, выдвинули 36,9% кандидатов. Зарегистрированы были, то есть, непосредственно приняли участие в выборах, 2 173 кандидата. Это один показатель, а второй показатель, я думаю, еще более важный – население очень активно участвовало в выборах. Средняя явка в регионах составила 78,5%. Наиболее активная явка у нас была в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях. В целом, хочу отметить, что выборы прошли с соблюдением всех необходимых процедур и норм действующего законодательства», – сказал М.Мурзалин.

По его словам, выборы прошли чисто, прозрачно, демократично. Таким образом, инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева о проведении прямых выборов акимов сельского уровня реализована и нашла широкую поддержку населения.







