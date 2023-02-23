Инициатива «Гуманитарные коридоры» помогла беженцам из Афганистана прибыть в Италию

РИМ. КАЗИНФОРМ – Порядка ста беженцев из Афганистана прибывают в г. Рим в рамках инициативы «Гуманитарные коридоры», спонсируемой правительством Италии, католической и евангелической церквями, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня столицу Италии прибудет группа беженцев из Афганистана. Около половины из них будут переданы на попечение «Caritas Italiana», благотворительной организации Итальянской конференции епископов, другая часть будет взята под опеку Федерации евангелических церквей Италии. Одна семья также будет принята Общиной Сант-Эгидио.

Представитель организации «Caritas Italiana» Лаура Стоппони отметила, что Папа Римский Франциск высоко оценил эту инициативу, направленную на безопасную доставку беженцев в Европу и устранение необходимости в опасных морских переходах, и призвал использовать ее в качестве образца для схем переселения беженцев.

На вопрос, считает ли она, что есть какой-то прогресс в достижении этой цели, Л. Стоппони ответила: «Не думаю, что есть прогресс. Мы полагаем, что этот коридор по доставке афганских беженцев, в некотором смысле является образцом. Вместо того, чтобы заставлять людей путешествовать в течение длительного времени, рисковать своей жизнью в руках преступников, это может быть действительно хорошим способом безопасности доставить людей, которые имеют право на убежище, потому что они бегут из ситуации войны».

Фото: ANSA