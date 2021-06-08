Инициатива Главы государства: 16 075 казахстанцев полностью погасили ипотечные займы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 075 заемщиков полностью погасили текущие ипотечные жилищные займы в рамках исполнения инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«В рамках исполнения инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий 16 075 заемщиков полностью погасили текущие ипотечные жилищные займы, ранее полученные в банках, на общую сумму 62 млрд 41 млн тенге. 47 133 заемщиков использовали ЕПВ для частичного погашения задолженности по ипотечным жилищным займам на общую сумму 144 млрд 53 млн тенге. 8 889 заемщиков использовали средства ЕПВ в качестве первоначального взноса для получения ипотечных жилищных займов в банках на общую сумму 150 млрд 361 млн тенге», - сообщил Берик Уали в Facebook .

По информации пресс-секретаря Президента, в разрезе банков наибольшее количество заемщиков наблюдается в АО «Отбасы Банк» - 37 228 заемщиков. Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных по системе жилищных строительных сбережений, с использованием ЕПВ, составляет 125 млрд 29 млн тенге.

Следующими по количеству заемщиков являются ДБ АО «Сбербанк» – 11 483 заемщиков, АО «Народный Банк Казахстана» – 9 488 заемщиков и АО «Банк Центр Кредит» – 8 432 заемщиков. Сумма новых ипотечных жилищных займов, выданных в данных банках, с использованием ЕПВ, составляет 23 млрд 167 млн тенге.