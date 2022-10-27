Ингаляционную вакцину от коронавируса начали применять в Шанхае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Шанхай стал первым мегаполисом Китая, где началось применение ингаляционной вакцины от коронавируса в качестве бустера, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Global Times.

Со вторника в Шанхае началась регистрация и резервирование мест для получения бустерной ингаляционной вакцины от COVID-19. Вакцина вводится ингаляционно при помощи небулайзера.

Прививочная кампания ингаляционной вакциной началась в среду в поликлиниках в городском районе Чаннин.

«Весь процесс кажется очень простым, а также удобным для тех людей, которые боятся уколов», - приводит издание слова одного из жителей китайского мегаполиса.

По состоянию на вторник, более 23 млн жителей мегаполиса прошли полный курс вакцинации, из них 12 млн получили бустерные вакцины.

Согласно данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, на 25 октября этого года китайские медики во время массовой вакцинации населения сделали жителям страны свыше 3,43 млрд прививок от коронавируса.





Фото: globaltimes.cn







