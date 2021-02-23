Инфраструктуру вузов будут развивать с использованием ГЧП – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инфраструктуру вузов будут развивать с использованием государственно-частного партнерства. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на встрече министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с ректорами вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время имеется 127 высших учебных заведений, из них 70 частных. Общая численность обучающихся составляет 624 263. Сейчас 55% высших учебных заведений частные. В них обучаются 391 309 человек, из них 47 421 по государственному заказу. Наблюдается ежегодный рост численности обучающихся в частных университетах. Например, за 2016-2020 годы этот показатель вырос на 53,8%. Частные высшие учебные заведения с самым многочисленным контингентом: Шымкентский университет – 15 527; Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов – 12 717; университет «SilkWay» – 9 320, и надо учесть, что все они находятся в одном регионе. То есть, фактически целый ряд частных вузов сопоставим по контингенту с такими национальными вузами, как КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева», – сказал А.Тойбаев.

По его словам, к 2030 году ожидается увеличение выпускников школ в 2 раза, до 301 602 человек. При этом, инфраструктура вузов не увеличивается. Именно поэтому, по поручению министра, в этом году будет запущено мероприятие по развитию инфраструктуры – учебных корпусов, – с использованием государственно-частного партнерства.