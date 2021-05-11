​​Инфраструктуру нацпарков «Алтын-Эмель» и «Чарын» будут развивать с акцентом на историческое наследие края

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Посетителям национальных парков «Алтын-Эмель» и «Чарын» будут рассказывать об уникальной природе края и его истории. Именно на этом будет сделан акцент инвестором при реализации проекта по развитию инфраструктуры и экотуризма в нацпарках. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзума Мирзагалиева в Алматинскую область. Главе ведомства был презентован проект развития инфраструктуры нацпарков «Алтын-Эмель» и «Чарын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Напомним, ранее в этом году по итогам конкурсов на предоставление участков данных национальных парков в долгосрочное пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности победителем признан РОО «QazaqGeography».

Согласно Концепции развития экотуризма, в нацпарках основное внимание будет уделено развитию безопасных туристских маршрутов и троп, размещению туристских объектов без капитального строительства. Также предусмотрено создание современных визит-центров, глэмпингов, кемпингов, аулов и мест для караванингов, смотровых площадок, беседок для отдыха.По словам председателя правления компании Ормана Нурбаева «QazaqGeography», акцент в работе нацпарков будет сделан на образовательной деятельности детей и молодежи.«Посетителям планируется рассказывать не только об уникальной природе края, но также об его истории. Как известно, на территории нацпарка «Алтын-Эмель» расположены древние курганы «Бесшатыр». Также последние годы своей жизни великий казахский ученый Шокан Уалиханов провел на земле «Алтын-Эмель». Мы ставим цель предоставить как можно больше информации об этом молодому поколению», - отметил инвестор.

Генеральный директор ГНПП «Алтын-Эмель» Халык Баядилов выразил готовность сотрудничать с инвестором по примеру стран, которые смогли, развивая экотуризм, поднять свою экономику.Министр особо подчеркнул, что развитие экотуризма в национальных парках имеет важное значение.«В Казахстане необходимо развивать экологический, организованный туризм. Потенциал для развития экотуризма в стране огромен. Главой государства поставлена задача по развитию культуры экологического туризма внутри страны. Уверен, это способствует экологическому просвещению граждан, воспитанию бережного отношения к природе. Главное, чтобы проекты были реализованы без ущерба природе. Это особо охраняемые природные территории», - сказал Магзум Мирзагалиев.Отметим, в июне планируется проведение общественных слушаний по проектам нацпарков с приглашением экспертов, экологов и представителей общественности.