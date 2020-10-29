Инфраструктуру медорганизаций обновили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области на постоянной основе ведется работа по развитию медицинской инфраструктуры в области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Наступившая пандемия коронавирусной инфекции в очередной раз доказала о необходимости в постоянном обеспечении организации здравоохранения материально-технической базой.

Прежде всего большая работа проведена по оснащенности необходимым оборудованием в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня в области имеется 343 аппарата ИВЛ, 582 кислородных концентратора, 32 рентген аппарата. Для улучшения состояния деятельности лечебных учреждений из областного бюджета выделены средства на закуп 80 стационарных ИВЛ, 2 кислородных станции, 100 кислородных концентраторов, 4 рентген аппаратов, 8 передвижных комплексов.

В целях предоставления качественной медицинской помощи приобретено 30 единиц санитарного автотранспорта ТОО «Астана Моторс», ожидается поставка 28 единиц скорой помощи фирм «Сарыарка Автопром» и «Семаз».

«Огромная работа проделана в рамках спонсорской помощи. АО «Тыныс» на безвозмездной основе переданы 17 ИВЛ аппаратов своего производства, Фондом «Самрук-Казына» и «Каспи банком» подарено 5 единиц санитарного автотранспорта, фондом «Шұғыла» - 160 кислородных концентраторов. Таких примеров очень много», - подчеркнул руководитель управления здравоохранения Сулен Ильясов.

В области на днях введут в эксплуатацию модульный инфекционный стационар на 200 мест, с особой системой вентиляции и фильтрации воздуха и минимизации контакт персонала и пациентов.