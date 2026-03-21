РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:14, 21 Март 2026 | GMT +5

    Инфраструктуру электронного правительства обновят в РК — появятся новые цифровые системы

    С 12 июля 2026 года портал «Электронное правительство» в Казахстане станет «Цифровым правительством», а его инфраструктура обновится, передает агентство Kazinform. 

    электронное правительство
    Фото: egov.kz

    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК утвердило новый Перечень объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», включающий 31 цифровую систему. Ранее их было 27.

    Среди новых или ключевых систем:

    • Корневой удостоверяющий центр РК; 
    • Удостоверяющий центр государственных органов РК; 
    • Национальный удостоверяющий центр РК; 
    • Доверенная третья сторона РК; 
    • Веб-портал и шлюз «цифрового правительства»; 
    • Государственные базы данных («Физические лица», «Юридические лица», «Е-лицензирование»);
    • Платежный шлюз «цифрового правительства»; 
    • Единая система электронного документооборота; 
    • Системы «Е-қызмет» (управление персоналом) и «Е-заң көмегі» (юридическая помощь); 
    • Платформа «ASHYQ».

    Приказ признает утратившими силу предыдущие приказы, регламентирующие объекты «электронного правительства».

    Ранее мы рассказывали об объединении всех государственных сервисов в Казахстане в eGov и Aitu. 

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги НПА Общество Цифровизация
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают