09:14, 21 Март 2026 | GMT +5
Инфраструктуру электронного правительства обновят в РК — появятся новые цифровые системы
С 12 июля 2026 года портал «Электронное правительство» в Казахстане станет «Цифровым правительством», а его инфраструктура обновится, передает агентство Kazinform.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК утвердило новый Перечень объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», включающий 31 цифровую систему. Ранее их было 27.
Среди новых или ключевых систем:
- Корневой удостоверяющий центр РК;
- Удостоверяющий центр государственных органов РК;
- Национальный удостоверяющий центр РК;
- Доверенная третья сторона РК;
- Веб-портал и шлюз «цифрового правительства»;
- Государственные базы данных («Физические лица», «Юридические лица», «Е-лицензирование»);
- Платежный шлюз «цифрового правительства»;
- Единая система электронного документооборота;
- Системы «Е-қызмет» (управление персоналом) и «Е-заң көмегі» (юридическая помощь);
- Платформа «ASHYQ».
Приказ признает утратившими силу предыдущие приказы, регламентирующие объекты «электронного правительства».
