Инфраструктуру электронного правительства обновят в РК — появятся новые цифровые системы

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК утвердило новый Перечень объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства», включающий 31 цифровую систему. Ранее их было 27.

Среди новых или ключевых систем:

Корневой удостоверяющий центр РК;

Удостоверяющий центр государственных органов РК;

Национальный удостоверяющий центр РК;

Доверенная третья сторона РК;

Веб-портал и шлюз «цифрового правительства»;

Государственные базы данных («Физические лица», «Юридические лица», «Е-лицензирование»);

Платежный шлюз «цифрового правительства»;

Единая система электронного документооборота;

Системы «Е-қызмет» (управление персоналом) и «Е-заң көмегі» (юридическая помощь);

Платформа «ASHYQ».

Приказ признает утратившими силу предыдущие приказы, регламентирующие объекты «электронного правительства».

