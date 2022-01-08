НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфраструктурные объекты железной дороги в ходе беспорядков не пострадали. Как сообщалось ранее, движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «ҚТЖ».

В настоящий момент востребованность в пассажирских ж/д перевозках у населения резко возросла. Так, населенность пассажирских вагонов составляет свыше 90%. Поэтому, АО НК «ҚТЖ» запускает дополнительные поезда.

7 января АО НК «ҚТЖ» предоставило возможность покупать ж/д билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах. Также, на указанном выше сайте и приложении можно получить информацию о наличии билетов.

Необходимо отметить, что более пятнадцати тысяч объектов ж/д инфраструктуры полностью сохранены. Стратегически важные объекты не пострадали во время беспорядков. Подразделения компании, обеспечивающие водо-, электро-, теплоснабжение и услуги связи, вокзальные хозяйства работают.



