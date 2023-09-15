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    20:47, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Инфраструктурные и социальные проекты Жамбылской области обсудили в Правительстве

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    Фото: primeminister.kz
    Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам исполнения поручений, данных им в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область 11 августа т.г. Главе Правительства были представлены отчеты по проводимой работе по реконструкции водохозяйственных, ирригационных и дренажных систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации 2024 года совместно с кыргызской стороной в соответствии с прогнозными данными по трансграничным рекам.


    Вместе с тем рассмотрены актуальные вопросы проектов строительства канализационно-очистных сооружений и реконструкции тепломагистралей в Таразе, капитального ремонта многоэтажных жилых домов в Таразе, Жанатасе, Каратау и Шу, а также модернизации существующих котельных.

    Наряду с этим представлены доклады по проектам строительства мостов «Радай» и «Карабогет» в Мойынкумском районе, моста через железнодорожный переезд на автодороге районного значения «Отар-Гвардейск».


    Кроме того, участники обсудили меры по возведению новых школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования и пристроек к основным школам в рамках государственной программы, строительству многопрофильной больницы и перинатального центра в Таразе, реконструкции центральных больниц Меркенского, Таласского и Шуского районов, а также открытию новых медобъектов в Байзакском, Жуалынском и Кордайском районах.


    Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату области необходимо ускорить разработку документации и внесение соответствующих бюджетных заявок по всем приоритетным проектам. При этом требуется уделить особое внимание капитальному ремонту водохозяйственных сооружений, реконструкции оросительных сетей, строительству водохранилищ и внедрению водосберегающих технологий.


    Теги:
    Акимат Правительство РК Жамбылская область Экономика Правительство
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