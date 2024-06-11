Инфраструктура здравоохранения будет приведена в соответствие с нормативами - Акмарал Альназарова

В настоящее время в республике медицинские услуги оказывают 7 337 учреждений здравоохранения. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Из них: 663 стационарных и 6674 учреждений первичной медико-санитарной помощи. За последние 5 лет построено более 400 медицинских учреждений, отремонтировано более 36% объектов. Кроме того, закуплено медицинское оборудование на общую сумму 261 млрд тенге, - сказала Акмарал Альназарова.

Однако, по ее словам, одной из актуальных проблем остается высокий уровень изношенности зданий.

Выявлено неэффективное использование 11 тыс коек для взрослых из общего числа 102 тыс коек. В результате наблюдается разница между регионами по обеспеченности койками. Кроме того, в 6 регионах койки детских больниц перегружены, в результате чего наблюдается нехватка 1200 коек, включая койки для беременных и рожениц. На начало этого года этот дефицит составил более 2 тысяч.