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Инфраструктура сельских водоканалов в РК нуждается в улучшении – Мининдустрии
4 Мая 2022 11:47

Инфраструктура сельских водоканалов в РК нуждается в улучшении – Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сети водоснабжения в 335 казахстанских селах обслуживают непрофильные организации. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники для соответствующей эксплуатации. Всего по данным акиматов в 275 селах сети водоснабжения обслуживают акиматы и в 335 селах обслуживают предприятия с несвойственными функциями», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, это приводит к быстрому износу сетей, что требует дополнительных бюджетных затрат для восстановления.

«Для надлежащего обслуживания сетей предлагается укрупнить водоканалы по принципу «один район – одно предприятие», что позволит повысить качество предоставляемой услуги и эффективность работы», - отметил министр.

«Местным исполнительным органам нужно принять меры по улучшению материально-технической базы водоканалов путем увеличения уставного капитала за счет средств местного бюджета», - добавил К. Ускенбаев.


Автор:
Корреспондент

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