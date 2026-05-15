Инфраструктура и зарплаты: председатель партии AMANAT взял под контроль вопросы жителей

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов встретился с гражданами в Республиканской общественной приемной. Жители обратились с вопросами, касающимися ремонта водопроводных сетей, газификации и почтовой связи, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу партии AMANAT.

Житель Жанааркинского района области Улытау Бейбит Касенов, пришедший на общественный прием, поднял вопрос о выделении средств из республиканского бюджета на ремонт водопроводных сетей.

— В районном центре водопроводные сети не ремонтировались уже 30 лет. Сегодня 60–70 процентов инфраструктурной системы полностью изношены. В результате возникла серьезная проблема с постоянным обеспечением жителей качественной питьевой водой. При этом возможности выделить средства из местного бюджета нет, — сказал Бейбит Касенов.

Ерлан Кошанов напомнил, что Глава государства ранее подчеркивал особую важность обеспечения населения чистой питьевой водой и отметил, что в последние годы в этом направлении принимаются конкретные меры. Кроме того, в рамках предвыборной программы партии «Вместе с народом!» ведется масштабная работа по обеспечению доступности бытовой и социальной инфраструктуры для сельских жителей, а также обеспечению сел чистой питьевой водой. В этой связи председатель партии отметил, что обращение Бейбита Касенова будет учтено в работе партии по созданию комфортных условий для сельчан, а также в дальнейшей законотворческой деятельности.

Фото: Али Галим

В свою очередь, молодые жители Астаны Мади Сейтманов, Азирет Мырзакасым, Жанерке Жасузак и Султан Батырбек пожаловались, что работали в сфере общественного питания, однако работодатель не выплатил им заработную плату. По словам Ерлана Кошанова, согласно законодательству, работодатель обязан заключать с работником трудовой договор, и уклонение от этого недопустимо. Поэтому партия уделяет особое внимание вопросам трудоустройства молодежи. Так, молодежное крыло партии «Жастар Рухы» проводит масштабные ярмарки вакансий для выпускников колледжей и высших учебных заведений.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно подчеркивает, что честный труд всегда должен быть оценен, защищен и достойно оплачен. Сегодня наша страна встала на путь построения Прогрессивного и Справедливого Казахстана. Согласно новой Конституции, широко поддержанной гражданами на референдуме, каждый человек имеет право на труд и свободный выбор рода деятельности и профессии. Республика Казахстан гарантирует гражданам право на социальную защиту в соответствии с законом. В свою очередь, депутаты фракции нашей партии в Мажилисе усилят работу по внесению необходимых изменений в законодательство, касающееся защиты трудовых прав граждан, — сказал Ерлан Кошанов.

Жительница Астаны Гульмира Маженова предложила совершенствовать уголовную политику в отношении лиц, осужденных за оборот наркотиков, а также гуманизировать законодательство. Житель села Жанаталап Жуалынского района Жамбылской области Серик Кожагулов попросил улучшить качество телефонной и интернет-связи.

Бауыржан Жаугашаров обратил внимание на вопрос организации почтовой связи в Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области. Гульбахрам Ергалимова, воспитывающая детей с особыми потребностями, попросила оказать помощь в приобретении автомобиля на льготных условиях. Житель Астаны Иван Маркштедер озвучил предложение, касающееся порядка установки приборов учета электроэнергии.

Также граждане подняли ряд вопросов, связанных с поддержкой центров реабилитации и развития для детей с особыми потребностями, зарплатой педагогов специальных образовательных организаций, строительством дворца школьников и надземного пешеходного моста через железную дорогу. В свою очередь, Ерлан Кошанов отметил, что все эти вопросы будут решаться системно.

Кошанов подчеркнул важность проведения подобных приемов для выстраивания обратной связи с гражданами и отметил, что партия AMANAT и в дальнейшем будет уделять особое внимание решению проблем населения.

— Мы часто бываем в регионах. Хорошо знаем положение дел и запросы людей. Все они отражены в нашей предвыборной программе. Реализация идет поэтапно. Но одно дело — посещать регионы, и совсем другое — лично встречаться с гражданами и выслушивать их проблемы. Для нас важна проблема каждого человека. Ее решение — наша главная задача. В прошлом году в общественные приемные партии AMANAT поступило 124 тысячи обращений граждан. Большая часть из них была решена. Именно в этом и заключается концепция «Слышащее государство» — партия, которая слышит голос народа, — сказал председатель партии.

По итогам приема Ерлан Кошанов взял под личный контроль все вопросы, волнующие граждан.