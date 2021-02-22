Инфотерминалы для туристов намерены установить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установить 10 информационно-сенсорных терминалов для туристов на сумму более 81 млн тенге. Объявление появилось на сайте госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно опубликованной документации , в эту сумму входят изготовление и установка информационно-сенсорных терминалов с разработкой программного обеспечения для туристов.

Планируется изготовить 10 инфотерминалов.

Места для установки инфотерминалов , 10 локаций из списка по согласованию с заказчиком ТОО «Туристский информационный центр города Алматы»:

1. Международный Аэропорт Алматы, ул. Беимбета Майлина;

2. Зеленый Базар, универсальный рынок, Жибек Жолы проспект, 53;

3. Кок-Тобе;

4. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;

5. Парк имени Первого Президента Республики Казахстан;

6. Проспект Абая - пересечение улицы Байтурсынова;

7. Высокогорный спортивный комплекс «Медеу»;

8. Улица Панфилова - пересечение улицы Гоголя;

9. Проспект Жибек жолы - пересечение улицы Панфилова;

10. ТРЦ «Forum Almaty»;

11. ТРЦ «Dostyk Plaza»;

12. Ж/д вокзал «Алматы 2»;

13. ТРЦ «Essentai Mall»;

14. Горный курорт «Шымбулак»;

15. Центральный стадион Алматы;

16. Площадь Астана (Старая площадь);

17. ГАТОБ им. Абая;

18. Центральный государственный музей;

19. ТРЦ «Мега Park», «Mega Alma-Ata»;

20. Торговый дом «ЦУМ».

Основной функционал терминалов: поиск объектов и событий с помощью интерактивной карты, различных категорий, строки поиска; возможность построения маршрута с учетом трафика и времени суток; возможность озвучивания текста на любом языке мира; перевод всего текста на любой язык мира; информация о событиях и мероприятиях города; информация о культурных и развлекательных местах города; функция «вызов такси»; горячие клавишы с моментальным отображением на карте мест (туалеты, медицинская помощь, объекты религиозного назначения, рестораны, музеи, достопримечательности, тур-полиция и другое); синхронизация с мобильным приложением и т. д..

Срок приема заявлений с 23 февраля по 10 марта текущего года. Срок поставки с момента подписания договора до 31 июля 2021 года.