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    02:23, 26 Май 2021 | GMT +6

    Инфотабло для незрячих появятся на остановках в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Информационные табло для людей с нарушением зрения установят на автобусных остановках в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Информационные табло устанавливаются как пилотный проект в рамках создания комфортной и доступной среды для горожан с особыми потребностями. На них указывается номер маршрута, время ожидания автобуса, которые озвучиваются в голосовом режиме на двух языках — казахском и русском. Нажав желтую кнопку, можно услышать голосовое сообщение о времени прибытия нужного автобуса на данную остановку»,- рассказали в пресс-службе Атырауского городского акимата.

    Первые два табло уже установлены в районе перинатального центра.


    Теги:
    Атырауская область Транспорт Общество
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