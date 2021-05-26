Инфотабло для незрячих появятся на остановках в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Информационные табло для людей с нарушением зрения установят на автобусных остановках в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Информационные табло устанавливаются как пилотный проект в рамках создания комфортной и доступной среды для горожан с особыми потребностями. На них указывается номер маршрута, время ожидания автобуса, которые озвучиваются в голосовом режиме на двух языках — казахском и русском. Нажав желтую кнопку, можно услышать голосовое сообщение о времени прибытия нужного автобуса на данную остановку»,- рассказали в пресс-службе Атырауского городского акимата.

Первые два табло уже установлены в районе перинатального центра.