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Инфосистемы «Е-Заң көмегі» с «ЕРАП» объединят в рамках пилотного проекта
21 Июля 2022 14:27

Инфосистемы «Е-Заң көмегі» с «ЕРАП» объединят в рамках пилотного проекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился планами по объединению информационных систем «Е-Заң көмегі» и «ЕРАП», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с готовностью интеграции ИС «Е-Заң көмегі» с ИС «ЕРАП» государственными органами будет проведена работа по запуску соответствующего пилотного проекта. В настоящее время заинтересованными государственными органами работа по дальнейшей доработке ИС «Е-Заң көмегі» и ее интеграции с иными информационными системами продолжается и находится на контроле уполномоченных органов и Правительства», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что ИС «Е-Заң көмегі» создана в целях реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь, исключения нарушений законности при ее оказании, пресечения возможных коррупционных правонарушений и необоснованных выплат бюджетных средств, минимизации бумажного документооборота и излишних административных барьеров, экономии времени и средств.

«Пилотный проект по автоматизации процессов назначения адвоката в качестве защитника, расчета и оплаты гарантированной государством юридической помощи в уголовном производстве показал свою эффективность и запущен во всех регионах с апреля 2021 года. В настоящее время ИС «Е-Заң көмегі» интегрирована с информационными системами «Физические лица», «Юридические лица», «Регистр недвижимости», «Е – лицензирование», «Единая система электронного документооборота», «BestProfi», «Индивидуальный социальный код» и «Единый реестр досудебных расследований», - добавил Премьер.

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Автор:
Корреспондент

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