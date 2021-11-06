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Инфосистему «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК» внедряют в Казахстане

6 Ноября 2021 15:54
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Инфосистему «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК» внедряют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О процессе внедрения информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов РК» рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» ведется проект – Создание и внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан», срок реализации которого назначен на июль 2022 года», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, НБД позволит собрать в единой базе геологические отчеты, балансы запасов полезных ископаемых, паспорта месторождений, данные по изученности территории и иную геологическую информацию.

«Одной из задач НБД является внедрение принципа «единого окна» для инвесторов и действующих недропользователей путем упрощения доступа к процессам недропользования. В результате внедрения НБД планируется автоматизация услуг в недропользовании, таких как, предоставление геологической информации, выдача лицензий недропользователям, мониторинг исполнения обязательств недропользователей (онлайн)», - отметил Премьер.

«Основным эффектом НБД будут являться рост инвестиций в отрасль путем обеспечения прозрачности процессов Кодекса и предоставление общедоступной геологической информации в единой базе всем заинтересованным лицам в соответствии с лучшими мировыми практиками (Австралия, Канада и т.д.)», - заключил А. Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Аскар Мамин   #Геология  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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