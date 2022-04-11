Инфосистему eHealth запустят в 2023 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов назвал сроки запуска архитектуры электронного здравоохранения eHealth, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время основной задачей в сфере цифровизации здравоохранения является объединение разрозненных информационных систем (далее – ИС) Министерства здравоохранения (далее – МЗ) и его подведомственных организаций. Для решения данного вопроса на сегодня осуществляется переход на новую цифровую архитектуру электронного здравоохранения eHealth, в рамках которой планируется обеспечить формирование национального электронного паспорта здоровья граждан, переход на использование микросервисной архитектуры и создание эталонных баз данных», - написал Е. Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в 2022 году запланирована реализация базовых компонентов ядра eHealth, а полный запуск eHealth планируется в 2023 году.

«В настоящее время ведется работа по модификации ИС МЗ в части разработки базовых компонентов ядра eHealth. В рамках модификаций планируется обеспечить реализацию принципа «цифровой свободы», согласно которому представится возможность передачи данных между медицинскими информационными системами (далее – МИС) без потери данных (в рамках интеграции МИС с ИС МЗ), что позволит исключить зависимость медицинских организации от МИС (возможность менять МИС без потери данных). На сегодня реализованы модули «Вакцинация» «Электронный паспорт вакцинации, «Центральное хранилище клинической информации», - отметил зампремьера.

Также проводится работа по автоматизации планирования объемов и расходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая маркировку и отслеживание их движения.