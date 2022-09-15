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    10:55, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Информтехнологии с большой скоростью распространяют ложные знания - Всемирная Лютеранская федерация

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во Дворце Независимости продолжается работа VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Участники Съезда обсуждают роль образования и религиозного просвещения в уважительном сосуществовании религий и культур, укреплении мира и согласия. Представитель Всемирной Лютеранской федерации Юрий Новгородов отметил, что помощником возникновения религиозных противостояний были порожденные неграмотностью фобии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сама идея нашего Съезда лидеров мировых и традиционных религий достаточно проста – построить диалог, сделать мир более безопасным, свести к минимуму конфликты, а именно конфликты, основанные на разном понимании Бога. Думаю, что каждое поколение говорит о том, что его время самое тяжелое. Будем честны. Конфликты на фоне религиозного противостояния были во всем мире. До нашего времени человеческое сообщество не было столь мобильным, перемешанным в национальном составе и в религиозном плане, никогда не обладало технологией, позволяющей наблюдать войну в прямом эфире, лежа на диване. Все это вносит свои коррективы в отношения между людьми и религиозными сообществами. Однако, если внимательно посмотрим на ретроспективу и сравним ее с сегодняшними реалиями, думаю все мы столкнемся с тем, что большим помощником возникновения этих противостояний были низкий уровень просвещения, отсутствие реальных знаний друг о друге, страхи и фобии, порожденные неграмотностью», - сказал архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в РК.

    По словам спикера, зачастую этими незнаниями пользуются неправильные религиозные идеи.

    «К сожалению, в наше просвещенное время, обладающее высокими информационными технологиями, эти технологии позволяют с большой скоростью распространять ложные знания, усугубляющие ситуацию. Нельзя не замечать, как идеология общества потребления ведет к деградации образования, подмене приоритетов и других норм человеческого общения. Что мы как религиозное сообщество можем предпринять? Какие проблемы и препятствия существуют? Как построить воспитание, базирующее на уважении человека? Мы попробуем сегодня это обозначить», - сказал Юрий Новгородов.



    Теги:
    Съезд лидеров мировых религий Астана Международная деятельность Мнения
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