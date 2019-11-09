Информсистему «Промышленность» создает Палата предпринимателей Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Палата предпринимателей Карагандинской области ведет работу по созданию государственной информационной системы «Промышленность», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора палаты Ернара Кульпеисова, собранные статистические данные и другая информация от предприятий будут анализироваться. И в дальнейшем это поможет властям принимать важные для бизнеса решения. Будут разработаны конкретные рекомендации по открытию бизнеса в каждом районе области.

О создании новой информационно-аналитической системы Ернар Кульпеисов рассказал на семинаре по разъяснению инструментов господдержки отечественных товаропроизводителей.

«Проект предназначен для мониторинга эффективности мер господдержки, загруженности производств. Он поможет в поиске контрагентов для предприятий с целью кооперации и расширения сбыта продукции. На первом этапе планируется охватить более 2 тыс. обрабатывающих предприятий страны, из которых 354 находятся в Карагандинской области. Среди них - стройиндустрия, машиностроение, химическая, фармацевтическая, пищевая, легкая промышленность. В рамках этого проекта также планируется организовать доступ бизнесменов к электронным системам государственных закупок ближайших государств, но пока только Российской Федерации», - говорит Ернар Кульпеисов.

С работой информационный системы можно ознакомиться по ссылке: https://atameken.kz/ru/services/52-informacionnaya-sistema-promyshlennost.

Палата предпринимателей Карагандинской области с целью совершенствования промышленной политики Казахстана призывает промышленные предприятия принять активное участие в создании информационной системы «Промышленность». С вопросами можно обращаться в Палату предпринимателей Карагандинской области по адресу: улица Ермекова, 29, 3 этаж, 316 кабинет. Телефоны для справок: 8 (7212) 506416, 506411, e.mahmutov@atameken.kz , b.umertayev@atameken.kz.