Информсистему для мониторинга эффективности мер господдержки разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством финансов разработана информационная система для мониторинга эффективности мер государственной поддержки, в том числе субсидий. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, система позволяет определить эффективность каждого вложенного государством тенге, как по субъекту предпринимательства, так и в разрезе государственных программ. В дальнейшем, результаты системы будут использованы при планировании государственного бюджета.

«Также, благодаря разработанной системе, проверяющими органами будут проводиться точечные проверки по недобросовестным субъектам предпринимательства, которые получили помощь от государства», - сказал в ходе пресс-конференции в Правительстве Ерулан Жамаубаев.

Ранее министр рассказал, как в стране законодательно планируют регулировать мобильные переводы.