Информировать о произрастании наркосодержащих растений призывают жителей Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С 1 июня 2023 года стартовало республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2023». В рамках ОПМ в Жамбылской области скашивают дикорастущую коноплю в местах ее интенсивного произрастания, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По данным пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области в рамках ОПМ «Карасора-2023» и комплексного плана по противодействию наркопреступности на 2023 - 2025 годы проводят комплекс профилактических мероприятий. В регионе создана выездная комиссия по уничтожению наркотических средств с привлечением сельскохозяйственной техники.

«За два месяца и 16 дней на 22 гектарах предпесковой территории скосили дикорастущую коноплю с последующим сжиганием общим весом 16 тонн 500 килограммов. В случае обнаружения незаконных посевов и мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы», - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, с помощью военного беспилотного летательного аппарата в Жамбылском районе в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Карасора-2023» обнаружена плантация наркосодержащей конопли, культивируемая местным жителем. Второй год к участию в подобных оперативно-розыскных мероприятиях привлекается расчет БПЛА регионального командования «Юг».

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.

В регионе проводят мероприятия по выявлению незаконного выращивания наркосодержащих растений, ликвидации посевов и транзита наркотиков, а также по пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков