Информировать людей о реформе ЖКХ просят алматинские активисты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Члены алматинской коммунистической партии предложили провести информационно-просветительскую работа с населением по реформам ЖКХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе своего выступления глава Алматинского филиала РОО «Союз защиты потребителей и предпринимателей», общественный защитник Талгат Мухамедгалиев отметил, что казахстанцам сейчас по закону необходимо переходить на новые формы управления жилой собственностью: объединения собственников имущества (ОСИ) или простого товарищества (ПТ). Одна организация будет управлять одним домом.

«Процесс реформ в ЖКХ был продиктован в первую очередь запросом со стороны общества. Бесконечные жалобы на недобросовестную работу КСК требовали системного решения этой проблемы. Теперь каждое ОСИ или ПТ должно иметь собственный счет для оплаты расходов на содержание конкретного жилого дома. Это повысит прозрачность денежных потоков. Закон разграничил органы управления и обслуживания, что снимет с жильцов затраты на содержание штата электриков и сантехников», - сказал Т.Мухамедгалиев.

Спикер отметил, что специалисты будут работать по найму через сервисные организации, а если качество их услуг не устроит жителей, договора с такими предприятиями будут расторгнуты.

«Вот лишь малая часть тех поправок, которые призваны защитить права собственников, – отметил общественный защитник, - Но, в целом, вопрос освещения реформ, количество публикаций и упоминаний в СМИ оставляют желать лучшего. Даже в Алматы больше половины собственников вообще не знают о реформах в ЖКХ. Что тогда говорить о регионах страны?»,- отметил спикер.

Талгат Мухамедгалиев предложил коммунистам объединить усилия и направить партийный актив на работу с реформой.

«Если активисты войдут в состав советов домов, в которых они проживают, это позволит партии контактировать с людьми, видеть положение дел по каждому дому в каждом районе города, в каждом городе страны и доносить проблемы до государства. Также хочется активного участия партии в поддержке текущей редакции «Правил содержания жилищного фонда Алматы», - объяснил он.

Второй секретарь Алматинского горкома КНПК Тамерлан Султангалиев тоже считает, что информационная работа с населением по реформам ЖКХ ведется недостаточно.

«Новый закон вступил в силу еще в январе. Сейчас во всех жилых комплексах уже должны быть созданы объединения собственников имущества или простого товарищества, но этого нет. Многим гражданам просто ничего не известно об этом»,- сказал Т.Султангалиев.

По итогам дискуссии был вынесен ряд рекомендаций. В числе прочих – создание на базе МИО штабов контроля по реализации закона, в состав которых должны войти члены партий, общественники, представители СМИ. По мнению участников слушаний, необходимо кратно увеличить количество материалов, посвященных реформам, и активно вовлекать жителей в управление своей собственностью.