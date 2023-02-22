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Информировать клиентов о реальной стоимости кредита намерены обязать микрофинансовые организации в РК

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 14:30
Информировать клиентов о реальной стоимости кредита намерены обязать микрофинансовые организации в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют обязать организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, (далее – ООМФД) указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», размещенном на портале Открытые НПА.

«В целях выработки единых подходов на рынке потребительского кредитования, считаем необходимым внести в КоАП норму об обязанности организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, (далее – ООМФД) указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе ее публикации», - отмечено в документе.

В соответствие с пунктом 2-1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» предусматривается то, что микрофинансовая организация при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, обязана указывать годовую эффективную ставку вознаграждения (далее – ГЭСВ).

«Данное требование установлено в целях информирования потенциальных заемщиков о реальной стоимости микрокредита и позволит потребителям объективно анализировать условия предоставления займа до заключения договора и избежать проблемных ситуаций в будущем», - поясняется в законопроекте.


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