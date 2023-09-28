Информацию об усыновленных иностранцами детях из Казахстана потребовал сенатор

В своем депутатском запросе на имя главы Кабмина Алихана Смаилова сенатор Галиаскар Сарыбаев озвучил ряд вопросов, касающихся поддержки казахов за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам сенатора, за рубежом, по официальным данным, проживают около 4 млн казахов, а по неофициальным около 7 млн. Депутат сообщил, что у многих из них есть намерения вернуться на историческую Родину. Однако существуют факторы, которые удерживают их от такого шага.

«Основными причинами отказа от переселения являются отсутствие у них возможности подтвердить национальность казаха, различия в менталитете, сфере образования, незнание языков, предлагаемые условия жизни ограничивают права и возможности кандасов, что вызывает их недовольство», - сказал Галиаскар Сарыбаев на пленарном заседании палаты

Кроме того, депутат отметил, что в действующие нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов миграции населения, часто вносятся изменения и дополнения, что вызывает у кандасов, желающих вернуться, опасения об их несоответствии требованиям законов. В этой связи, сенатор попросил Правительство предоставить полную информацию о реализуемых государственных программах в сфере миграции.

«Необходимо возобновить работу специальных комиссий, созданных Министерством иностранных дел РК в дипломатических учреждениях. Просим вновь изучить вопросы предоставления помощи соотечественникам, находящимся за границей по разным причинам, в случае возникновения у них трудных ситуаций, а также предоставить полную информацию о положении детей-сирот, усыновленных иностранцами в 1990-2000 годах», - отметил Галиаскар Сарыбаев.