Информация об образовании появится в приложении eGovMobile

В Министерстве просвещения рассказали о мерах по цифровизации среднего образования в Казахстане. В скором времени появится ряд функций в приложении eGovMobile, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра просвещения РК Арай Уразовой, в приложении появятся информация об образовании и полученных аттестатах. А с прошлого года в дипломы о получении технического образования доступны в приложении eGovMobile.

— Также в мобильном приложении eGovMobile запущен новый цифровой документ «Информация об образовании». Это документ, подтверждающий, что ребенок учится в детском саду, школе или колледже. Здесь указываются данные образовательной организации ребенка. В этой связи с 27 декабря 2023 года приостановлено истребование справок в бумажном виде из учебного заведения. Это позволит предотвратить в организациях образования коррупцию и показы несуществующего количества детей в детских садах, — заявила А. Уразова на брифинге в СЦК.

К тому же, с 15 мая 2024 года запущен новый сервис Bilim, доступный в мобильном приложении eGovMobile, который содержит все необходимые данные и сведения об образовании, делая их более доступными и удобными для граждан. Bilim состоит из нескольких разделов, которые содержат данные об образовании, сведения об окончании организации образования, сведения об опеке и попечительстве, профиль ребенка и дополнительную информацию об учащихся.