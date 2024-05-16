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    18:37, 15 Май 2024 | GMT +6

    Информация об образовании появится в приложении eGovMobile

    eGov
    Фото: eGov

    В Министерстве просвещения рассказали о мерах по цифровизации среднего образования в Казахстане. В скором времени появится ряд функций в приложении eGovMobile, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам вице-министра просвещения РК Арай Уразовой, в приложении появятся информация об образовании и полученных аттестатах. А с прошлого года в дипломы о получении технического образования доступны в приложении eGovMobile.

    — Также в мобильном приложении eGovMobile запущен новый цифровой документ «Информация об образовании». Это документ, подтверждающий, что ребенок учится в детском саду, школе или колледже. Здесь указываются данные образовательной организации ребенка. В этой связи с 27 декабря 2023 года приостановлено истребование справок в бумажном виде из учебного заведения. Это позволит предотвратить в организациях образования коррупцию и показы несуществующего количества детей в детских садах, — заявила А. Уразова на брифинге в СЦК.

    К тому же, с 15 мая 2024 года запущен новый сервис Bilim, доступный в мобильном приложении eGovMobile, который содержит все необходимые данные и сведения об образовании, делая их более доступными и удобными для граждан. Bilim состоит из нескольких разделов, которые содержат данные об образовании, сведения об окончании организации образования, сведения об опеке и попечительстве, профиль ребенка и дополнительную информацию об учащихся.

    Теги:
    E - Правительство, E - услуги Минпросвещения РК Казахстан Цифровой Казахстан Образование Цифровизация
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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