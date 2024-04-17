Паводки в Казахстане: подтопленными остаются 5 837 частных домов

В регионах Казахстана продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций.

— Уже вернулись в свои дома 16 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 6 950 человек, из них 3 113 детей. Благодаря оперативным мерам из зон ЧС заблаговременно проведена эвакуация жителей и домашних животных. С начала паводка спасено и эвакуировано 116 949 человек, из них 40 781 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 878 человек, из них 1 501 детей. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных, — говорится в сообщении МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использования дронов.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3 709 жилых домов и 2 475 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 837 частных жилых домов и 1 353 дворовых территории. Откачано более 9,8 млн м3 талой воды, проведена укладка 2,9 млн мешкотары и 1,4 млн тонн инертного материала.

В пострадавшие регионы доставлено 3 577 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами.

Отработано 1 857 обращений на горячую линию. Психологи Центра медицины катастроф МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

На контроле остаются 81 перелив автодорог, 69 размывов автодорог, из них 10 мостов и 59 дорожных полотен. На контроле 72 населенных пункта без транспортного сообщения, где созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды в реки Есиль в селах продолжаются работы по заблаговременной эвакуации из сел Кустовое, Вагулина, Красноярка, Соколовка, Долматово Кызылжарского района, подтоплено 27 частных жилых домов. Всего эвакуировано 2 465 человек, которые размещены в эвакуационных пунктах и у родственников.Также подтоплено 211 частных жилых домов и одного здания в мкр. Подгора г. Петропавловск. Жители были заблаговременно эвакуированы. Мониторинг за уровнем реки Есиль продолжается.

В Актюбинской области из с. Куйылыс Иргизского района посредством воздушного судна заблаговременно эвакуированы в пункт временного размещения с. Иргиз 96 человек и доставлено 2 тонны гуманитарной помощи. В с. Куйылыс продолжаются берегоукрепительные работы на реке Торгай. В с. Нура подтоплено 24 частных жилых дома.

В Западно-Казахстанской области с дачных массивов г. Уральск заблаговременно эвакуировано 40 человек, которые размещены у родственников. Из населенных пунктов Каратобе и Жалпактау Каратобинского и Казталовского районов посредством плавсредств через реки Калдыгайты и Караозен переправлено 223 человека. Работы по возведению, укреплению защитных дамб и мониторингу уровня воды на реке Урал продолжаются.

В Акмолинской области в с. Ишимское Жаксынского района подтоплено 6 частных жилых домов. Жители были заблаговременно эвакуированы.

В Костанайской области из с. Тауыш в с. Торгай Джангельдинского района посредством плавсредств и вертолетом проводилась переправа жителей и доставка 2 тонн гуманитарной помощи.

В Туркестанской области в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя в горных районах и потока воды со склона горы в с. Акбастау Байдибекского района произошло подтопление 17 дворовых территорий. Проведены работы по укладке мешкотары, очистке арычной системы и отводу воды. Угрозы населенному пункту нет.

В Жамбылской области из-за выпадения обильных дождевых осадков произошло подтопление 30 дворовых территорий и здания села Жасоркен Жамбылского района. Вода с подтопленных территорий откачена в полном объеме, всего 7138 куб.метров.

На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 46 417 человек, более 4 351 единицы техники, 873 водооткачивающих и 308 плавательных средств, 16 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.