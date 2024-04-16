Информацию о паводковой ситуации в Казахстане представил МЧС

На сегодня вернулись в свои дома 13 543 человек. В пунктах временного размещения находятся 7 014 человек, из них 3 144 детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

С начала паводка спасено и эвакуировано 113 693 человек, из них 39 922 детей, в том числе привлеченными воздушными судами спасено 3 649 человек, из них 1 168 детей. В безопасное место отогнано 107 613 сельскохозяйственных животных.

Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использования дронов. Продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях отведена вода из 3 570 жилых дома и 2 195 дворовых территорий. Остаются подтопленными 5 708 частных жилых дома и 1 609 дворовых территорий. Откачано более 9,7 млн. м3 талой воды, проведена укладка 2,4 млн. мешкотар и 1,2 млн. тонн инертного материала.

В пострадавшие регионы доставлено 1 445 тонн гуманитарной помощи железнодорожным транспортом и воздушными судами.

Отработано 1 796 обращений на горячую линию. Психологи МЧС продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

На контроле остаются 91 перелив автодорог, 64 размывов автодорог, из них 9 мостов и 55 дорожных полотен. На контроле 74 населенных пунктов без транспортного сообщения, где с населением поддерживается связь, созданы и доставляются необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В Акмолинской области из-за обильного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль, Ишим, Жабай в с. Гастелло Жаркаинского района, с. Ишимское Жаксынского района, с.Каменка Сандыктауского района произошло подтопление 28 частных жилых домов. Заблаговременно самоэвакуировались 74 человека, которые разместились у родственников.

В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды на р.Есиль в селах Соколовка, Большая малышка, Кустовое, Вагулина, Красноярка Кызылжарского района произошло подтопление 22 частных жилых дома. Заблаговременно эвакуировано порядка 400 человек, которые размещены в эвакопункте и у родственников.

Из-за выпадения обильных дождевых осадков в с.Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области, г. Кентау и Жетысайском районе Туркестанской области произошло подтопление 6 частных жилых домов и 41 дворовых территорий. В Туркестанской области работы по откачке воды завершены в полном объеме, откачено 1025 куб.м. воды. В Жамбылской области работы по откачке воды продолжаются.

На сегодняшний день в аварийно-спасательных работах в круглосуточном режиме задействовано свыше 34 тыс. человек, более 4 тыс. единиц техники, 890 водооткачивающих и 335 плавательных средств, 19 воздушных судов МЧС, Минобороны, МВД, КНБ, СГО, акиматов и организаций.