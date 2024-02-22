РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:06, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Информационно-образовательную кампанию «Кибер Тұмар» проведут в Казахстане

    Информационно-образовательную кампанию «Кибер Тұмар» проведут в Казахстане
    Фото: pixabay.com

    О новой информационно-образовательной кампании «Кибер Тұмар» рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Кампания окажет влияние на усиление родительской ответственности по привитию иммунитета к выбору информации в онлайн-среде. Также будут активно проводиться образовательные мероприятия для родителей и педагогов, обучая их эффективным методам контроля и регулирования цифровой активности детей, – сказала Н.Оспанова.

    По словам председателя комитета, цель кампании «Кибер Тұмар» – привлечь внимание общества к ответственному, безопасному и продуктивному использованию цифровых технологий, особенно среди самых молодых пользователей – детей и подростков. Ключевыми направлениями работы станут защита детей от опасности, как в реальной жизни, так и в виртуальном мире.

    Теги:
    Минпросвещения РК Дети Образование Общество Безопасность
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!