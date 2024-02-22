Информационно-образовательную кампанию «Кибер Тұмар» проведут в Казахстане

О новой информационно-образовательной кампании «Кибер Тұмар» рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Кампания окажет влияние на усиление родительской ответственности по привитию иммунитета к выбору информации в онлайн-среде. Также будут активно проводиться образовательные мероприятия для родителей и педагогов, обучая их эффективным методам контроля и регулирования цифровой активности детей, – сказала Н.Оспанова.

По словам председателя комитета, цель кампании «Кибер Тұмар» – привлечь внимание общества к ответственному, безопасному и продуктивному использованию цифровых технологий, особенно среди самых молодых пользователей – детей и подростков. Ключевыми направлениями работы станут защита детей от опасности, как в реальной жизни, так и в виртуальном мире.