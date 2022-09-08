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    09:17, 08 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Информатику на ЕНТ будут сдавать при поступлении на IT-специальности в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2022-2023 учебного года для абитуриентов, поступающих на IT-специальности в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ будет включен предмет «Информатика». Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Руслан Емельбаев, передает МИА «Казинформ».

    «Поступающие в группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика», а не по «Математика-Физика», - написал в Instagram Руслан Емельбаев.




    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК ЕНТ
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