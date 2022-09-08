Информатику на ЕНТ будут сдавать при поступлении на IT-специальности в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2022-2023 учебного года для абитуриентов, поступающих на IT-специальности в перечень комбинаций профильных предметов ЕНТ будет включен предмет «Информатика». Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Руслан Емельбаев, передает МИА «Казинформ».

«Поступающие в группы образовательных программ «Подготовка учителей информатики», «Информационные технологии», «Информационная безопасность» сдают ЕНТ по комбинации «Математика-Информатика», а не по «Математика-Физика», - написал в Instagram Руслан Емельбаев.



