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Информагентство «Татар-информ» присоединилось к эстафете #Abai175

22 Июля 2019 23:21 54
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Информагентство «Татар-информ» присоединилось к эстафете #Abai175

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Ведущее информационное агентство Республики Татарстан «Татар-информ» присоединилось к поэтической эстафете, посвященной 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане готовятся отметить 175-летие великого казахского поэта Абая. В честь этого было запущен поэтический флешмоб, который добрался и до Татарстана. Татарским коллегам эстафету передал коллектив Международного информационного агентства «Казинформ», - пояснили в «Татар-информе».

Прочитавшие на татарском языке стихотворение Абая главный редактор татарской редакции Рамис Латыйпов, корреспонденты Дина Йосыпова и Алина Айдарова, редактор ленты Голфия Гобэйдуллина и автор видеопроектов Илгиз Шэкуров предложили принять участие в #Abai175 коллегам из телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» и радио «Болгар».


Напомним, ранее сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа  передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому Национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях набирает обороты эстафета #Абай175, в которой принял участие Президент Касым- Жомарт Токаев. Глава государства принял эту эстафету у 9-летней школьницы Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.

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Ключевые слова: Абай, Татарстан,
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Автор:

Ринат Дусумов

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