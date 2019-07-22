Информагентство «Татар-информ» присоединилось к эстафете #Abai175

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - Ведущее информационное агентство Республики Татарстан «Татар-информ» присоединилось к поэтической эстафете, посвященной 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане готовятся отметить 175-летие великого казахского поэта Абая. В честь этого было запущен поэтический флешмоб, который добрался и до Татарстана. Татарским коллегам эстафету передал коллектив Международного информационного агентства «Казинформ», - пояснили в «Татар-информе»

Прочитавшие на татарском языке стихотворение Абая главный редактор татарской редакции Рамис Латыйпов, корреспонденты Дина Йосыпова и Алина Айдарова, редактор ленты Голфия Гобэйдуллина и автор видеопроектов Илгиз Шэкуров предложили принять участие в #Abai175 коллегам из телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» и радио «Болгар».



Напомним, ранее сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому Национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Как сообщалось ранее, в социальных сетях набирает обороты эстафета #Абай175, в которой принял участие Президент Касым- Жомарт Токаев. Глава государства принял эту эстафету у 9-летней школьницы Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана.