Информагентства стран СНГ усилят сотрудничество в продвижении туризма

Руководители государственных информационных агентств стран СНГ обсудили новые механизмы сотрудничества в продвижении туристического потенциала государств Содружества. Вопрос стал одной из ключевых тем XXXV заседания Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, проходящего на Иссык-Куле, передает Kazinform.

В ходе заседания управляющий директор агентства Kazinform Нағашыбек Алдан предложил сделать обмен туристическим контентом между информагентствами более системным, в том числе определить ответственных координаторов по этому направлению.

— Каждый из наших ресурсов обладает серьезными информационными возможностями и является одним из ведущих в своей стране. В этом году мы провели большую работу по Казахстану: наши корреспонденты выезжали в туристические регионы, готовили подробные материалы, включая информацию о стоимости услуг, инфраструктуре и условиях отдыха. Мы готовы делиться этим контентом с коллегами. Определение отдельного координатора по туристической тематике позволит сделать такую работу системной и эффективной, — отметил Нағашыбек Алдан.

Фото: Kazinform

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поддержал необходимость более активного взаимодействия национальных информационных агентств в этом направлении. По его словам, страны СНГ обладают значительным туристическим потенциалом, часть которого остается недостаточно известной даже жителям соседних государств.

Фото: Kazinform

— Мы даже друг для друга сегодня обнаруживаем огромные туристические возможности, о которых вчера еще не подозревали. Открываются новые точки притяжения — это касается и истории, и совершенно новых современных туристических кластеров, — сказал Андрей Кондрашов.

Фото: Kazinform

Директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев обратил внимание коллег на подготовку Кыргызстана к VI Всемирным играм кочевников и призвал информационные агентства стран СНГ активно подключиться к освещению предстоящего международного события.

— Всемирные игры кочевников — важное мероприятие международного масштаба. Для нас очень важно, чтобы информация о них широко распространялась за пределами Кыргызстана. Мы будем признательны, если информационные агентства стран СНГ будут регулярно публиковать новости, репортажи и другие материалы о Всемирных играх, — отметил Медербек Шерметалиев.

Фото: Kazinform

Участники заседания отметили, что более системный обмен туристическим контентом позволит повысить информированность жителей стран СНГ о новых направлениях, маршрутах и объектах, а также будет способствовать развитию взаимного туристического потока.