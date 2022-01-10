Информацию по международным авиарейсам опубликовало МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 января 2022 года из столицы Казахстана и в город Нур-Султан планируется выполнение 19 международных рейсов в/из гг. Москва, Дубаи, Варшава, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет и отменено выполнение четырех рейсов в/из гг. Франкфурт, Екатеринбург, пере6дает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Из/в гг. Актау, Шымкент, Туркестан, Актобе планируется выполнение 15 международных рейсов в гг. Дубаи, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Пхукет и из гг. Алматы, Актау отменено выполнение 14 рейсов в/из гг. Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Ташкент, Москва, Киев, Ургенч.

Итого по РК планируется выполнение 34 рейсов и отменено 18 рейсов.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты в Нур-Султан.