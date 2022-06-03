3 Июня 2022 18:19

Информацию по финансированию Наццентра тестирования опубликует Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Альтернативные варианты поступления в вузы через вступительные экзамены рассмотрят в Министерстве образования и науки. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация по финансированию деятельности Национального центра тестирования и оплате услуг за тестирование будет дана дополнительно министерством. По вопросам расположения пунктов тестирования в районных центрах и крупных поселках, а также расширения, помимо ЕНТ, альтернативных вариантов поступления в вузы через вступительные экзамены министерству дано поручение дополнительно тщательно их изучить и внести предложения. По итогам анализа министерством будет направлена информация дополнительно», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в 2017 году с учетом международного опыта был изменен формат проведения ЕНТ.

Итоговая аттестация выпускников школ проводится на базе школ по месту обучения и уже не является частью ЕНТ.

«ЕНТ проводится только как форма проведения вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. Начиная с 2019 года, ЕНТ проводится 4 раза в год. Эта мера в первую очередь введена в целях сокращения оттока молодежи за рубеж, снижения эмоциональной нагрузки и возможности раннего зачисления в вузы на платной основе. Для этого поступающим достаточно лишь набрать пороговые баллы и зачисляться в вузы на платной основе. Желающим обучаться на гранте с 2021 года предоставлена возможность сдавать ЕНТ дважды в мае-июле (бесплатно для выпускников школ текущего года)», - отметил зампремьера.

«При этом поступающие выбирают наилучший результат для участия в конкурсе. Участие в ЕНТ 4 раза не является обязательной процедурой. Каждый поступающий сам принимает решение, сколько раз ему участвовать в ЕНТ. Кроме того, лицам, не набравшим пороговые баллы ЕНТ, предоставляется возможность зачислиться в вузы на платной основе до завершения академического периода и в течение года повторно (несколько раз) сдавать ЕНТ и обучаться в вузе», - добавил Е. Тугжанов.



