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Информацию об уголовном деле в отношении АО «Казтехнологии» разъяснили в МИИР

4 Марта 2020 21:11
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Информацию об уголовном деле в отношении АО «Казтехнологии» разъяснили в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сделало заявление по поводу информации о возбуждении уголовного дела в отношении АО «Казтехнологии» по вопросам возможных хищений при утилизации боеприпасов, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба МИИР РК, 3 марта 2020 года в ряде СМИ вышла информация о возбуждении уголовного дела в отношении АО «Казтехнологии» по вопросам возможных хищений при утилизации боеприпасов.

«В этой связи следует отметить, что предусмотренные в данной информации события затрагивают период 2013-2017 годов», - говорится в сообщении.

Далее ведомство разъясняет, что АО «Казтехнологии» с 2011 года проводит утилизацию неиспользуемых боеприпасов Вооруженных Сил Республики Казахстан, и по 2016-й являлось дочерней организацией Министерства обороны, которая в ноябре 2016 года было передано в образованное Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, реорганизованное в январе 2019 года в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

В свою очередь, в целях реформирования системы государственного управления сферу оборонной промышленности в июне 2019 года закрепили за Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В 2017 году АО «Казтехнологии» завершало выполнение договорных обязательств по утилизации боеприпасов по переходящим контрактам, заключенным в 2015 году. В 2018 году утилизация не проводилась.

Также необходимо отметить следующее. При утилизации боеприпасов высвобождались продукты утилизации в виде вторичного лома черных и цветных металлов. В дальнейшем продукты утилизации реализовывались по факту через товарно-сырьевую биржу по цене вторичного лома. В силу содержания различных примесей в полученном вторичном ломе, их цена при реализации снижалось по сравнению с чистыми металлами. Следственными органами проверяется данный факт как возможное занижение цены при реализации данного вторичного лома металлов.

Кроме того, полученный вторичный лом металлов оценивался сторонними организациями, предоставляющими свои услуги на конкурсной основе посредством государственных закупок товаров, работ и услуг.

При этом, с момента передачи в МИИР РК в 2019 году, АО «Казтехнологии» осуществляет реализацию продуктов утилизации (вторичный лом) через государственный электронный портал в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, что делает данную процедуру прозрачной. Так, в 2019 году АО «Казтехнологии» утилизированы неиспользуемые боеприпасы на сумму 306 млн.тенге и в бюджет государство возвращено 416 млн.тенге в результате реализации продуктов утилизации.

В настоящее время следственные органы продолжают расследование, проводятся различные экспертизы.


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Ключевые слова: Общество,
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