Информацию об изъятии органов у скончавшихся от КВИ людей назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется видеоролик, в котором мужчина утверждает, что у некоторых умерших от COVID-19 врачи тайно изъяли все органы. Автор ролика призывает людей объединиться, чтобы положить конец подобным бесчинствам. Сервис Stopfake.kz опровергает данную информацию, передает МИА «Казинформ».

Красть внутренние органы пациентов, умерших от КВИ, бессмысленно. Для пересадки они не годятся.

«Хоть на сегодняшний день нет никаких данных о том, передается ли COVID-19 при трансплантации органов, люди, нуждающиеся в пересадке, принимают иммуносупрессоры (препараты, угнетающие иммунную систему — авт.), поэтому любые риски должны быть минимизированы, насколько это возможно», — говорится на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Изъятие внутренних органов без прижизненного согласия самого донора или же его родных противозаконно во многих странах, включая Казахстан. В нашей стране донорство регулируется Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения». В нем сказано, что «изъятие органов и тканей от инфицированного прижизненного донора или посмертного донора для трансплантации реципиенту запрещается».

Также врачи в Казахстане не имеют права приступить к изъятию органов или тканей у пациента с необратимой смертью мозга до того момента, пока их не проинформируют о согласии либо несогласии человека на донорство. Сделать это могут супруг (супруга) или же один из близких родственников. Казахстанцы могут прижизненно оформить свое несогласие становиться посмертным донором.

Таким образом, слухи о врачах, изымающих органы у скончавшихся от COVID-19, не имеют под собой никаких оснований.



