Информацию об аварии на водохранилище опроверг ДЧС Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию об аварии на Астанинском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как таковой аварии на водохранилище не было. Контррегулятор – это защита города от катастрофического наводнения. В настоящее время проходит реконструкция данного сооружения, в акимате решаются вопросы по этому мероприятию, выделению финансовых средств. В этом году, думаю, на реконструкцию контррегулятора будут выделены деньги, и в рамках этих мероприятий будет расширение русла реки Есиль, противопаводковые мероприятия будут проведены, укрепление дамбы, укладка путового камня», - сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Дастан Алдабеков во время пресс-конференции.

Ранее в СМИ сообщалось об аварии на водоводе Астанинского водохранилища, подающем воду на насосно-фильтровальную станцию. После чего в «Астана су арнасы» предупреждали о понижении давления на сетях водоснабжения.