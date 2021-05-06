Информацию о жестоком обращении с собакой в Жамбылской области опровергли полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информация о жестоком обращении с животными, опубликованная в социальных сетях, не подтвердилась. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, сотрудники департамента полиции Жамбылской области по факту жестокого обращения с собакой начали досудебное расследование по статье 316 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Жестокое обращение с животными).

«Назначены необходимые экспертизы. Для установления всех обстоятельств данного факта проводятся следственно-оперативные мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отметили в департаменте полиции Жамбылской области, информация о том, что щенкам отрезали голову и умышленно выкололи глаза собаке, не подтвердилась.

«Департамент полиции Жамбылской области предупреждает об уголовной ответственности по статье 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за распространение недостоверной информации. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, подробности уголовного дела не подлежат разглашению», - уточнили в ведомстве.



