Информацию о зараженных бананах опровергли в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров прокомментировал распространяемую в мессенджерах информацию о зараженных китайским вирусом бананах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется различная фейковая информация о том, что пути передачи коронавирусной инфекции могут быть, помимо озвученных ранее, другие. В том числе через употребление бананов. Сегодня хотим официально сказать, что это не соответствует действительности», - сказал Камалжан Надыров на пресс-конференции в СК «Фармация»

По его словам, это фейковая инфромация.

«Стоит доверять только проверенным и официальным источникам. По данному поводу Министерство здравоохранения РК уже обратилась в соответствующие органы для поиска и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Хотелось бы напомнить, что распространение недостоверной информации преследуется законом, в том числе в рамках Уголовного кодекса», - отметил вице-министр.