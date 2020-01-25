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Информацию о зараженных бананах опровергли в Минздраве

25 Января 2020 18:24
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Информацию о зараженных бананах опровергли в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров прокомментировал распространяемую в мессенджерах информацию о зараженных китайским вирусом бананах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется различная фейковая информация о том, что пути передачи коронавирусной инфекции могут быть, помимо озвученных ранее, другие. В том числе через употребление бананов. Сегодня хотим официально сказать, что это не соответствует действительности», - сказал Камалжан Надыров на пресс-конференции в СК «Фармация»

По его словам, это фейковая инфромация.

«Стоит доверять только проверенным и официальным источникам. По данному поводу Министерство здравоохранения РК уже обратилась в соответствующие органы для поиска и привлечения к ответственности лиц, которые распространяют недостоверную информацию. Хотелось бы напомнить, что распространение недостоверной информации преследуется законом, в том числе в рамках Уголовного кодекса», - отметил вице-министр.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Пневмония в Китае,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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